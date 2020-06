Culture: conter des "fagana" aux tout petits à l'Académie des langues de Wallis

L'Académie des langues de Wallis a organisé, ce vendredi 12 juin 2020, une opération "fai fagana" pour les enfants de 6 à 12 ans. "Fai fagana" comprenez par-là les contes et légendes des îles d’Uvea (Wallis) et Futuna.



Telesia Vaivaikava •

A l'écoute des fagana • ©Sofia Hoatau

Soirée fai fagana

Pendant deux heures, 4 conteurs se sont succédés pour émerveiller les enfants des histoires ou des légendes qui ont égaillé la petite jeunesse de nombreux wallisiens ou futuniens il y a de cela un peu plus de 20 ans. Sous le fale, case traditionnelle, assis à même le sol sur une natte, une vingtaine d’enfants a bénéficié de cette première opération organisée par l’Académie des langues de Wallis.Des anciens, pris dans les trois districts d’Uvea, ont répondu bénévolement à l’appel de l’Académie.Dans le temps où la télévision et internet n’existaient pas encore dans les foyers wallisiens, ce sont les faganas des grands-parents qui rythmaient les soirées des enfants. Aujourd’hui, la modernité et le progrès ont eu raison de ces habitudes simples, pour le plus grand regret de ceux qui se battent pour que la culture soit préservée !Harmonie Uhilamoafa, chargée de mission à l’académie, était en charge de cette opération, elle rappelle l’objectif de cette organisation :