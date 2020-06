Culture: Une journée placée sous le signe du patrimoine à l'école de Fatima

Reportée depuis la fin de l'année dernière, l'école primaire de Fatima, dans le Nord de Wallis, a marqué cette fin de premier trimestre scolaire avec une journée dédiée au patrimoine local.



Telesia Vaivaikava •

Fête autour du Patrimoine à Fatima • ©wallisfutuna.1ère

Vêtus de leurs costumes locaux, en grande partie confectionnés à base de feuilles de cocotiers ou de végétaux, les écoliers de Fatima ont célébré le patrimoine ce mercredi 3 juin 2020 !La danse mais aussi les compositions en langue wallisienne, cette journée aux allures de fête revêt aussi son caractère pédagogique. De plus en plus, le corps enseignant du premier degré met l’accent sur la langue wallisienne et son importance dans l’apprentissage notamment dans les petites classes de maternelles.Retour en images avec ce reportage de Lafaela Liufau et Jean François Puakavase :