Décès de Gérard Alphonse, le fondateur de "General Import"

Gérard Alphonse n'est plus. Le fondateur de Géneral Import est mort dimanche 19 mai 2019 matin à Wallis. Il était malade depuis plusieurs années.

Gérard Alphonse et son frère Jean-Pierre, étaient arrivés à Wallis aux débuts des années 1980. Ils avaient débuté dans le commerce en vendant des plats à emporter. Plus tard Jean- Pierre Alphonse montera "Technic Import", une société spécialisée dans la vente de matériel automobile, bateau etc...



Gérard Alphonse lui s'oriente vers l'import et la distribution en créant "General Import", qui aujourd'hui est la plus grosse entreprise du secteur sur le territoire.



Les obsèques de Gérard Alphonse auront lieu ce samedi 25 mai 2019 matin à Wallis. Il était âgé de 74 ans.