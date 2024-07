Enseignement primaire : vers l'école publique à Wallis et Futuna ?

Quel projet pour la réforme de l'enseignement du premier degré à Wallis et Futuna ? L'Inspection générale de l'éducation nationale a rendu ses conclusions. Elles ont été examinées par l'administration supérieure, la DEC, le vice rectorat, des élus de l'AT, la chefferie, les parents d'élèves et les représentants de FO Enseignement. Le point saillant : le possible transfert des professeurs des écoles vers la fonction publique d'Etat, c'est la recommandation du rapport.

L'archipel de Wallis et Futuna se dirige t-il vers l'école publique ? C'est ce qui risque d'arriver si les enseignants changent de statut. Ces derniers ont effectué un mouvement de grève en mai 2023. Parmi les points de revendications, l'indexation 2.05, c'est à dire avoir le statut de fonctionnaire d'état. Une mission d'inspection de l'éducation nationale est venue faire un rapport, elle a déjà rendu ses conclusions, elle recommande le tranfert des professeurs des écoles vers la fonction publique d'Etat. Quels changements prévoir dans le statut actuel des enseignants du premier degré à Wallis et Futuna ?

Fin de la convention de concession entre l'Etat et la mission catholique

En intégrant la fonction publique d'Etat, les enseignants du premier degré à Wallis et Futuna deviennent professeurs des écoles comme partout ailleurs sur le territoire national. Mais l'école qui était jusque là gérée par la mission catholque deviendra publique. Il n'y aura plus de convention de concession entre l'Etat et la mission catholique, le pilotage pédagogique ainsi que du personnel seront transférés au vice-rectorat comme dans le second degré. La DEC n'aura plus cette mission, elle ne gèrera que les internats et les cantines.

L'Etat respecte le statut de 61, au niveau de la coutume, des langues vernaculaires, le culte.

Dans le rapport des inspecteurs de l'éducation nationale, l'état respecte le statut de 61. Même en changeant leur statut, les enseignants conservent l'instruction religieuse ainsi que l'enseignement des langues vernaculaires. "L'état tient à préserver l'eneignement du wallisien et du futunien, ainsi que le culte au sein du premier dégré comme cela se fait dans le second degré" affirme le secrétaire général de FO Enseignement Thierry Siuli.

Pas de changement au niveau des critères de recrutement

Un point positif dans le rapport, il n'y aura aucun changement dans le concours spécifique au niveau des langues vernaculaires pour entrer dans le métier d'enseignant à Wallis et Futuna.

Après concertation et lecture du rapport, le personnel enseignant et non-enseignant sont prêts à sauter le pas. Les conclusions du rapport ont été examinées autur de la table par l'administration supérieure, la DEC, le vice rectorat, des élus de l'AT, la chefferie, les parents d'élèves et les représentants de FO Enseignement. Les coutumiers de Wallis et Futuna donneront leur avis lors du prochain conseil du territoire le 24 juillet.

Les explications de Thierry Siuli, secrétaire général de FO Enseignement interrogé par Lafaela Liufau.

Le passage au statut de fonctionnaire d'état est attendu. Mais au niveau de la DEC, quel regard ? Quelles perspectives si ce rapport débouchait sur un changement de convention ? Mirna Kilama et Olivia Garett ont rencontré le directeur de la DEC, Emeni Simete.