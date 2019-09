Futuna fête les archanges

WALLIS ET FUTUNA 1ÈRE le village de Malae à Futuna a fêté son Saint Patron, Saint Michel Archange avec un rituel coutumier, messe, kava, et katoaga. Le roi Tuiagaifo, la chefferie d’Alo et de nombreux fidèles ont assisté à la célébration. Les archanges sont les messagers de Dieu.

© F.Takasi La chapelle de Malae à Futuna