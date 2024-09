Jardin-école : comment faire aimer les fruits et légumes aux enfants ?

Partager :

Jardin Ecole est le nom du projet mené par la Direction de l'enseignement catholique, les services de l'Agriculture et l'agence de santé depuis 4 ans sur le territoire. Des potagers implantés dans les cours de récréation de pratiquement toutes les école de Wallis, l'objectif est d'intégrer concrètement l'alimentation saine et équilibrée, les fruits, légumes et féculents dans le quotidien des enfants. Ce jeudi matin, 300 élèves de 6 écoles de Wallis se sont réunis pour exposer, expliquer et partager avec leurs homologues et leurs parents le fruit de leur labeur.

Les stands ont été pris d'assaut dès l'ouverture. Le stand chouchine de l’école de Liku est victime de son succès avec ses différents plats cuisinés proposés à la dégustation. De la terre à l’assiette, les élèves des classes de CP et CE1 ont suivi chaque étape, avec à la fin la réalisation de fiches de recettes. différents stands des élèves • ©Mélodie Sione "Chaque enfant invente sa recette. On s'est mis à produire et à planter." Sesilia Liufau, enseignante Divers fruits et légumes étaient exposés sur les étals, des aubergines, des piments. Chaque école a proposé un atelier sur un aliment en particulier. Les élèves ont présenté le fruit de leur travail à leurs camarades avec en prime, des produits du fenua frais ou transformés "Ils ont innové leur façon de produire, leur façon de cuisiner, ils ont fait de la transformation, c'est encourageant pour la suite et ça permet de créer le lien entre l'enfant et la terre." Atlas Sialehaamoa, technicien DSA en charge du projet Jardin école. Projet jardin école • ©Mélodie Sione Le projet Jardin-Ecole a été initié il y a 4 ans par la DEC, les services de l’agriculture et l’agence de santé. Il concerne aujourd’hui plus de 300 élèves du premier degré à Wallis. Le reportage de Mélodie Sione et Patita Savea. ©Wallis

