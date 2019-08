WALLIS ET FUTUNA 1ÈRE Avec un taux de chômage de plus de 17% les premiers concernés sont les jeunes, qui trouvent difficilement un emploi à Wallis et Futuna. Une situation qui touche les diplômés ou non. A Wallis et Futuna les pourvoyeurs d'emploi ne sont pas nombreux et les places sont chères.

