L'ananas au centre d'un projet familial à Wallis

Une exploitation de plus 12 000 plants d'ananas! C'est le projet mené par la famille Tafili. Des fruits plantés en une dizaine de jours dans le toafa, une zone peu propice à l'agriculture! Un projet de famille mené par la seule passion de la terre.

Wallis et Futuna la 1ère •

L'agriculture familiale, c'est le projet de la petite famille Tafili dans le district centre de Wallis. Le couple de cultivateurs et leurs enfants se sont spécialisés dans l'ananas et la banane. Un véritable défi puisque les Tafili cultivent une terre très pauvre appelée Toafa. Les parents et les enfants ont récemment planté 12 000 plants d'ananas en seulement 10 jours. Grâce à la débrouille et une méthode bio bien à eux, leurs fruits leur garantissent à présent un complément de revenu. Le reportage de Mirna Kilama et Jean François Puakavase.