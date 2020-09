Les examens pour passer le permis à Wallis et Futuna sont suspendus jusqu’à nouvelle ordre.

Depuis la semaine dernière, le service qui gère les examens du permis de conduire n'est plus en mesure d'assurer les sessions. Les candidats vont devoir prendre leur mal en patience...

Il n'est plus possible de passer son permis sur le territoire. Depuis la semaine dernière les examens sont suspendus. En cause : une procédure judiciaire est en cours. Selon nos sources, une plainte aurait été déposée par un organisme syndical des auto-écoles en Nouvelle-Calédonie. L’affaire serait donc directement gérée par les autorités calédoniennes. La suspension des examens est provisoire. Par mois près d'une cinquantaine de candidats non-résidents, dont la plupart des Calédoniens, viennent passer leur permis sur le territoire, puisque cela coûte moins de 250 euros. Un tarif attractif parce qu'il n'y a pas d'auto-école ni d'inspecteur du permis. C'est le service des travaux publics du territoire qui délivre le sésame. Reportage de Lotana Moefana et Lagimaina Hoatau :