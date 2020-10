Premières communions à Wallis et Futuna : les familles affluent de Nouvelle-Calédonie

La période des premières communions bat son plein à Wallis et Futuna. Plus d'une centaine de foyers se préparent à l'évènement sur le territoire. Des familles entières ont même fait le déplacement de la Calédonie

Fatima Maniulua •

Les premières communions auront lieu le dimanche 18 octobre. On le sait, les communions font partie des grands événements marquants dans la vie des wallisiens et futuniens, surtout lorsqu'il s'agit du premier né de la famille. Certaines familles se préparent financièrement durant des semaines voire des mois à l'avance pour pouvoir y participer. C'est le cas de le dire pour la plupart des familles venant de l'extérieur. Mais comme on dit quand on aime on ne compte pas. C'est le reportage de Malia Fatima Pagatele, Mélodie Sione et Soane Vakalepu.