Starlink de plus en plus sur les toits à Wallis et Futuna, plus de 400 abonnés

Starlink gagne de plus en plus de foyers à Wallis et Futuna

Partager :

En moins d’un an, Le kit rectangulaire est de plus en plus visible sur de nombreux toits du territoire. Si certains ramènent cette parabole dans leurs valises, d’autres ont décidé de le commander en grande quantité pour le commercialiser au fenua. Les autorités se retrouvent dans une situation perplexe face à un vide juridique. Mais l’impact de la perte de clientèle pèse sur les recettes du service des postes et télécommunication local.

WF la 1ère •

Sur un territoire où la connexion à internet et même au haut débit n’est pas encore au point, l’apparition de Starlink est la solution miracle. Certains abonnés n'ont pas hésité. Les premiers kits sont apparus au milieu de l’année 2023. Puisqu’il n’y a aucune interdiction, un des commerçants du fenua a rajouté ce produit phare dans ses commandes. Un bon business qui rapporte mais qui fait mal au budget. le reportage de Ana Vakalepu et Patita Savea : ©Wallis

Partager :