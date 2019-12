Temps de l'Avent : des séances de confession à Wallis et Futuna avant Noël

Le temps de l'Avent a débuté ce dimanche 1er décembre. Il compte 4 dimanches avant la fête de Noël. Une période pendant laquelle les fidèles catholiques se préparent pour la venue du Christ.

Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

Ce 1er décembre marque le début de l'Avent, une période importante pour tous les catholiques du monde entier. Un temps synonyme de préparation et de pénitence pendant 4 semaines pour la venue du christ à Noël.A Wallis et Futuna, un programme a été mis en place par l'évêque et les prêtres pour cette période. Pendant les 4 dimanches du temp de l'Avent, des séances de confession sont organisées à tour de rôle dans chaque paroisse.Ce dimanche 1er décembre, c'était la paroisse de Hihifo.Le reportage de Leone Vaitanoa et Mirna Kilama