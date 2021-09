Un week-end sport, santé et bien être à Wallis avec le cub de va'a " A Vakaheke "

Un week-end sportif réussi pour le club de va'a " A Vakaheke". Paddle, rame, aquagym, le club a proposé diverses activités nautiques à Aka'aka pour le grand plaisir des jeunes et adultes. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la semaine européenne du sport.

Dans le cadre de la semaine du Sport, le club de rame " A Vakaheke" a organisé depuis ce jeudi 23 septembre diverses activités nautiques autour du thème Sport -Santé. L'opération s'est déroulée au village de Akaaka. Elle a rassemblé durant 4 jours plus d'une vingtaine de jeunes et adultes. Objectif: promouvoir les sports nautiques avec une nouvelle discipline chaque jour. Les précisions dans ce reportage de Seilala Vili et Mélodie Sione.

Créé en mai 2021, le club " A Vakaheke" compte aujourd'hui une quarantaine de licenciés avec une moyenne d'âge de 12 ans.