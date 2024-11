Une délégation de Canala sur les traces du taro wallisien

Une délégation de Nouvelle-Calédonie est sur Wallis depuis ce lundi 18 novembre. Composée de 16 élèves de 3e du collège de Canala et 5 accompagnateurs dont des professeurs, ce voyage pédagogique et aussi culturel s'inscrit dans le cadre d’un projet autour du taro.

WF la 1ère •

Le taro : la plante aux multiples vertus ! Riche en vitamines et en calcium, le taro est aujourd'hui au centre de l'attention, car il est l'un des composants favoris du menu des îliens.

117 variétés de taro ont été recensées par la délégation de Canala. Parmi elles, une intéresse particulièrement les visiteurs : le taro de Wallis ! Impossible de savoir quand et comment il a débarqué à Canala, ce qui est sûr, cette variété est appréciée, surtout dans la tribu de Hélanie spécialisée dans le taro.

Le taro à toutes les sauces, en bougna ou dans le umu (four traditionnel), du tubercule à la feuille, le taro s'offre entièrement aux papilles du consommateur. Le taro remplit l'assiette et enrichit la culture générale, qu'on le veuille ou non. "Pour moi au début ce n’était pas très bon et grâce au voyage j'ai vu que le taro il est plus", confie Stéphie. "On va repartir, on va dire ce qu'on a appris", affirme Jules.

Il est parti d'Asie, s'est implanté sur presque toutes les îles du Pacifique. Aujourd'hui, on lui recense plus de 150 variétés. Le taro continue de voyager et faire voyager ! Le reportage de Leone Vaitanoa.