Une fenêtre sur le monde grâce aux tablettes numériques dans les écoles de Wallis et Futuna

Des tablettes numériques, c'est ce qu'ont reçu certains écoliers de Wallis ! A terme, toutes les écoles du fenua seront équipées grâce au projet Numérisanté mené par la direction de l'école catholique et la communauté du pacifique sud.

Wallis et Futuna la 1ère •

C'est une page qui se tourne dans le primaire. Une distribution de tablettes numériques a été lancée dans certaines écoles primaires du territoire grâce au projet numérisanté mené par la direction de l'école cathollique et la communauté du Pacifique sud. Pour rappel, numérisanté est un programme qui vise à éduquer à la santé et au numérique les écoliers.Un nouveau moyen pour les enfants de la génération Z d'apprendre de manière un peu plus ludique; avec un outil qu'ils manipulent déjà parfaitement. Le reportage de Leone Vaitanoa.