Wallis : la science au service des océans

500 élèves étaient attendus au collège de Lano pour la fête de la science 2024. Le temps d’une journée, les salles de cours se sont transformées en laboratoires, avec pour thématique : l’océan. Les élèves n'ont pas manqué de ressources, ils ont su mettre à l’honneur les nouvelles technologies.

WF la 1ère •

La science était à l'honneur ce jeudi 3 octobre au collège de Lano où se sont réunis les scientifiques en herbe du fenua pour présenter aux autres élèves leurs projets. Une fête de la science avec pour thème cette année l'océan, l'occasion de réfléchir à l'écosystème marin qui entoure Wallis. Le premier constat parmi les élèves, il faut en prendre soin car des effets néfastes sont déjà apparus.

Quand on voit que les coraux sont blancs, cela veut dire qu'ils sont pollués à cause de la crème solaire ou des déchets et quand on voit que c'est coloré et marron, ça veut dire qu'ils ne sont pas pollués Cécilia, élève

Des pollutions visibles sur les coraux mais la fête de la science est l’occasion de présenter des solutions scientifiques et technologiques concrètes faites à Wallis par des petits wallisiens. Les coraux sont fragiles il faut trouver un moyen de les cultiver mais aussi de surveiller en temps réel la température de l'eau grâce à des capteurs connectés. "Ça consiste à prendre des mesures marines comme le PH, la température ou la salinité. On peut les mettre là où il y a les coraux".

Les innovations ne s'arrêtent pas là dans une fête de la science. Dans les nouvelles technologies, les casques de réalité virtuelle, l'intelligence artificielle toujours au service des océans.

On a entrainé l'IA à reconnaitre les poissons et les déchets en donnant plusieurs images de poissons et de déchets.

Un jeu qui fonctionne grâce à l'intelligence artificielle, cela peut paraître anodin et pourtant en faisant la différence entre les poissons et les déchets, une machine pourrait concourir par exemple au nettoyage des océans. Des innovations qui ont participé à la réussite de cette fête de la science et la prise de conscience de la jeunesse sur la fragilité des océans. Le reportage de Louis Métivier et Patita Savea.