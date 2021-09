Wallis : Le lycée professionnel agricole Vaimoana présente ses différentes filières

Le lycée professionnel agricole Vaimoana à Lavegahau a organisé une journée porte ouverte ce samedi 4 septembre. L'objectif était de présenter les filières qu'il propose à tous les collégiens qui doivent choisir leur orientation.

Fatima Maniulua •

Plus de 300 visiteurs étaient présents ce samedi 4 septembre à la journée porte ouverte organisée par le lycée professionnel Vaimoana à Lavegahau. Une journée organisée pour tous les collégiens pour qui le moment est venu de choisir leur orientation. Le LPA a ainsi présenté les différentes filières qu'il propose : l'agro-équipement, la conduite d'une entreprise agricole, les SAPAT (Services aux Personnes et aux Territoires). Des cursus professionnels afin de permettre aux élèves de se spécialiser rapidement. Parmi les actvités au programme, la présentation de la ferme agricole et un marché des producteurs. Le reportage de Lagimaina Hoatau et Mélodie Sione.