L'espoir d'une unité coutumière renaît au royaume d'Uvea

Le royaume d'Uvea se dirige-t-il vers une unité coutumière retrouvée ? Aujourd'hui, la réconciliation semble en marche après 18 ans de brouille. Les coutumiers des deux clans se sont encore réunis au complet ce lundi 15 mai au fale fono de Hahake.

C'est une brouille, une fâcherie de chefferies qui date de 18 ans et aujourd'hui, il se pourrait que le royaume d'Uvea sorte d'une impasse qui divise la population et qui surtout l'inquiète.

Résumé des épisodes précédents, Il y maintenant 7 ans, un roi est élu par une assemblée de ministres au nord de l'île, le problème c'est qu'un roi est déjà en place, un roi reconnu par l'Etat français. Depuis, la division au sein du royaume d'Uvea est un sujet omniprésent, clivant, et de nombreux habitants n'ont qu'une seule envie, que cette situation se règle, que l'unité revienne.

Des pourparlers top secret

Depuis quelques semaines, il semble bien que les deux clans aient décidé d'avancer en direction l'un de l'autre et les tensions semblent commencer à s'apaiser au royaume d'Uvea.

Après une première réunion le 26 avril dernier, les deux chefferies d'Uvea, le clan Takumasiva (chefferie du roi Lavelua Takumasiva Aisake) et le clan Mautamakia (chefferie du roi Lavelua Mautamakia Vaimua) se sont encore retrouvées ce lundi 15 mai au fale fono de Hahake à l'invitation de la chefferie reconnue par l'Etat. Tous les coutumiers, des deux côtés étaient présents, des chefs de villages aux ministres coutumiers, signe que la réconciliation est en bonne voie.

Des heures de pourparlers pour chercher une issue à cette division coutumière, des pourparlers qui se sont déroulés dans la plus haute discrétion, sans témoin, sans caméra.

Cependant, nos équipes de journalistes ont réussi à capter quelques moments qui entreront peut-être demain dans l'histoire de Wallis et Futuna.

Aujourd'hui, avec cette réunion, même si on parle de réconciliation des deux chefferies d'Uvea, il n'est pas encore question d'unité, et c'est en cela que réside le problème. Il semblerait qu'une rencontre royale soit au centre des discussions coutumières, mais on ne sait pas quand, et où elle se déroulera si leur deux majestés acceptent de s'entretenir.