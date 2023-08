Mini-jeux du Pacifique : 10 ans après

Le logo officiel des mini jeux du pacifique à Wallis et Futuna en 2013

Il y a bientôt 10 ans, les Mini-Jeux du Pacifique avaient lieu à Wallis-et-Futuna. Ces Jeux qui se tiennent tous les quatre ans où plus de 1 000 athlètes sont rassemblés. La onzième édition des Mini-jeux du Pacifique s'est tenue à Saipan, aux îles Mariannes du Nord. 20 états et territoires y ont participé, dont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française ainsi que Wallis-et-Futuna. Et neuf disciplines étaient au programme.

C'était il y a 10 ans, Wallis et Futuna, petit archipel français du Pacifique sud, recevait plus de 1000 athlètes pour participer à l'un des évènements sportifs le plus important de cette année. La cérémonie d'ouverture, haute en couleurs était rythmée par des danses traditionnelles d'Océanie, a eu lieu au stade Kafika, en présence du ministre des outre-mer de l'époque, Victorin Lurel, en visite à Wallis-et-Futuna. Champion du monde 2013 de javelot en handisport, c'est Tony Falelavaki qui a allumé la flamme de cette compétition dont l'ouverture officielle avait été confiée à M. Lurel. Revivez l'ouverture de la 9ème édition des mini-jeux du Pacifique "DÉFI LOGISTIQUE, FINANCIER ET HUMAIN" Pour ces îles d'à peine 14 000 habitants, dont les pratiques culturelles ancestrales demeurent très vivaces, l'organisation de cette compétition sportive, qui a lieu tous les quatre ans dans la région, était un véritable évènement. Le "roi" de Wallis, le Lavelua, avait accueilli le ministre avec une cérémonie du kava royal, au cours de laquelle ont été présentés en offrandes des cochons rôtis et des nattes tressées. "Organiser ces Mini-Jeux a été un défi logistique, financier et humain. Il a fallu changer les habitudes de toute une population" Vahai Tu'ulaki, Président du Comité organisateur A Wallis-et-Futuna, 20 pays et territoires ont envoyé des délégations, qui s'affronteront dans huit disciplines : l'athlétisme, le rugby à 7, le taekwondo, l'haltérophilie, le volley-ball, la voile, le va'a (pirogue polynésienne) et le beach-volley. Les épreuves se sont déroulées sur quatre sites, dont un à Futuna.

