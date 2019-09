11 millions d’euros, c’est le montant investi par la Région pour les 24 lycées de l’Archipel.

LES INVESTISSEMENTS DE LA REGION POUR LES LYCEES

Hier le président de Région Ary Chalus était en visite dans deux de ces lycées, celui de Pointe Noire et celui de Rivière des Pères à Basse- Terre. Il s’agissait pour l’exécutif régional de faire le point avec les proviseurs et les services de la Région sur les travaux effectués dans ces établissements et de constater de visu que les matériels commandés ont bien été livrés. Un président de région qui s’est dit très satisfait à l’issue de ses différentes visites.