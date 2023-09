12 nouveaux magistrats ont été installés hier au tribunal judiciaire de Pointe à Pitre

Ils ont été présentés lors de la rentrée solennelle ce vendredi. Malgré ses arrivées, la juridiction manque encore de substituts du procureur, de juges et de greffiers pour faire face à la charge de travail.

C'est ce vendredi que se déroulait l’audience d’installation des nouveaux magistrats au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.

12 nouveaux venus ont été installés, dont la nouvelle procureure de la République sortie tout droit de Saint Pierre à la Réunion...

Une institution judiciaire qui se féminise puisqu’il n'y avait pas moins de 10 femmes parmi les 12 installés de cette rentrée.

Plusieurs figures du barreau étaient présentes pour accueillir ces magistrats qui devront exercer en sous-effectif, même si des postes de juges intérimaires ont été mis en place.

Parmi eux, 5 jeunes diplômés qui feront leurs premiers pas dans un département dont le taux de criminalité reste très élevé.

Et au nombre des priorités de la justice en Guadeloupe, on sait que la nouvelle procureure de la République aura un œil attentif sur les dossiers relatifs aux violences intrafamiliales. Les vols et la prolifération des armes, véritables fléaux en Guadeloupe, seront aussi en bonne position sur sa table de travail.