16.320 intentions d’embauche en 2024, en Guadeloupe et dans les îles du Nord

Perspectives en demi-teinte, quant aux recrutements prévus en 2024. L’enquête « besoins en main-d’œuvre » menée par France Travail révèle que les recruteurs prévoient 16.320 embauches en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Mais ce nombre est moindre que l’an dernier. Par ailleurs, les entreprises peinent à dénicher les profils qui leur conviennent. Les services et le BPT sont les secteurs les plus pourvoyeurs d’emplois.

"Les intentions d’embauche sont nombreuses" en 2024, dans le bassin Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy, affirme France Travail (ex-Pôle Emploi), qui a communiqué le rapport de son enquête annuelle "Besoins en main-d’œuvre (BMO)".

Mais cette information de bon augure est à relativiser : "après deux années exceptionnelles, les intentions de recrutement des employeurs diminuent par rapport à 2023 (-7%)". Cette année, elles sont quasiment équivalentes à celles observées en 2019, soit avant la crise Covid (+0,2%). Un tiers des employeurs guadeloupéens envisage d’intégrer au moins une personne, dans leurs entreprises. Dans six cas sur dix, ces recruteurs gèrent des structures de moins de 10 salariés. Au total, 16.320 emplois sont à pourvoir localement, dont 47,9% sont des projets jugés "difficiles" et 27% de postes saisonniers. La construction et les services en tête des secteurs pourvoyeurs d’emplois Comme au national, les métiers les plus porteurs dans les îles de Guadeloupe et du Nord sont serveur de cafés et restaurants (690 postes), aide de cuisine et employés polyvalents de la restauration (660), cuisiniers (490), employés de libre-service (440), ou encore agents d’entretien (440). "Le secteur de la construction est en recul (-19% par rapport à 2019), mais reste grandement pourvoyeur d’emplois en Guadeloupe (13% des projets)", précise aussi France Travail. Des profils de maçons, plombiers, ouvriers peu qualifiés, électriciens et autres peintres en bâtiment sont recherchés. Les métiers de la culture (musique, danse, spectacles) offrent aussi des débouchés (416 projets). Viennent ensuite les métiers agricoles et ceux du secteur de l’accompagnement et de soins (aides à domicile, auxiliaires de vie, aides-soignants, assistants maternels). Des projets d’embauche "difficiles" Seulement voilà : dans les secteurs où il y a le plus de besoins, les candidats manquent.

C’est là que les conseillers de France Travail doivent intervenir, pour accompagner les entreprises.

En 2023, plus de 86% des entreprises se sont déclarées satisfaites des services de cet organisme. Mais beaucoup méconnaissent la globalité des possibilités d’accompagnement offertes. "Toutes tailles d’entreprises confondues, près de 25% des entreprises font appel à France Travail", indique l’opérateur public, qui compte sillonner le territoire, pour présenter son potentiel de recrutement et promouvoir des profils de candidats. Une attention particulière sera portée aux PME et TPE, qui représentent la majeure partie du tissu économique local. 3.761 établissements ont répondu à l’édition 2024 de l’enquête "Besoins en main-d’œuvre", dans les cinq bassins de Guadeloupe et des îles du Nord. L’intégralité des résultats de l’enquête BMO 2024, pour le bassin le bassin Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy, est accessible > en cliquant ici.

