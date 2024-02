16 corps retrouvés dans une maison en Haïti : une intoxication au monoxyde de carbone serait à l'origine du drame

Les corps sans vie de 16 personnes ont été retrouvés lundi (19 février 2024) dans une maison à Seguin, une petite commune montagneuse du sud du pays. La plupart des victimes étaient membres de la même famille.

16 corps inanimés, ne présentant aucune trace d'impact de balle... C'est la macabre découverte faite par des habitants du quartier de Seguin, dans la commune de Marigot, département du sud-est du pays, à l'intérieur d'une maison, lundi 19 février.

Ces 16 membres d'une même famille - huit hommes, cinq femmes dont une était enceinte, deux garçons et une fille - s'étaient rendus dimanche, aux funérailles d'une proche.

Les circonstances entourant ce drame ne sont pas encore clairement établies. Des enquêteurs du ministère de la Santé Publique et de la Population ont été dépêchés sur place pour faire la lumière sur ces décès mystérieux.

Selon Pierre Michel Lafontant, délégué départemental du Sud-Est, un membre de la famille, un homme, a été retrouvé en vie et extrait de la maison par des habitants, dans un état critique. Il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Mirabelais, pour y être soigné. Il présentait un manque d'oxygène, a indiqué le délégué.

La thèse retenue par les autorités sanitaires serait l'intoxication au monoxyde de carbone, selon les médias locaux.

Une note précise que les corps ont été "retrouvés dans différentes positions, certains face contre terre, d’autres dos contre le sol, et deux en position assise appuyés à un lit".

Une enquête a été réclamée afin de déterminer les causes exactes de ce drame. Une tragédie qui a provoqué l'inquiétude et la consternation des habitants du quartier.

Le juge en charge de l'affaire a demandé au Conseil d'administration de la Section communale de rendre les corps des victimes à leurs familles.

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, inodore, toxique et potentiellement mortel qui résulte d’une combustion incomplète, et ce quel que soit le combustible utilisé : bois, butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, propane. Il diffuse très vite dans l’environnement.