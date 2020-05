32 étudiants victimes d'intoxications alimentaires

Les 32 étudiants ont été pris en charge par les pompiers et le SMUR ou se sont rendus par leurs propres moyens au CHU. Ce sont des repas livrés par une association cultuelle qui seraient à l'origine de ces intoxications

Guadeloupe La 1ère •

est provoquée par une distribution de plats cuisinés alors même que la directrice du CROUS n'accepte que les paniers gérés par le personnel du CROUS

Selon les premières informations reçues, 70 repas ont été livrés ce dimanche par une association cultuelle sur le Campus de Fouillole.32 personnes auraient été victimes de cette intoxications après les avoir consommés.Il s'agit de- 24 étudiants de la résidence de Fouillole, au nombre desquels 2 de la résidence Louisy Matthieu. 2 de ces étudiants ont été évacués vers le CHU,- 8 de la résidence de Bergevin dont 4 qui ont été évacués vers le CHU, 2 de la résidence Louisy Matthieu.Ces 32 jeunes ont été pris en charge par les pompiers.L'alerte a été donnée peu après 15h, alors que les victimes ressentaient des gênes respiratoires et étaient pris de vomissements et de diarrhées.Le Président de l'Université Eustase Janky est intervenu pour déplorer cette intoxication et souligner qu'elleLes victimes sont toujours au CHU.