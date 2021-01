17 suppressions de postes à la rentrée, les syndicats enseignants comprennent mal la réponse de l'État

La baisse démographique de la Guadeloupe aurait-elle bon dos ? Sans doute pour le SNEG, qui, depuis plusieurs années, s'applique à démontrer que le rythme de suppression de postes en Guadeloupe est bien trop élevé. Pour la rentrée des vacances de Noël, il repart en guerre par le biais d'un communiqué qui dénonce les 17 suppressions de postes prévues à la rentrée 2021.

On se tire une nouvelle fois une balle dans le pied. Le gouvernement entend ce qu'il veut. On nous répond qu'il n'y a pas eu de suppressions de poste dans le 1er degré, mais ils les maintiennent dans le second, chose que, justement nous ne voulions pas.

Marie-Émile MIRVAL - secrétaire général du SPEG