1jeune1solution : l'Etat et la Région se mobilisent pour la formation et l'emploi des jeunes

Avec un "#1jeune1solution", le ton est donné. Il symbolise en tout cas la volonté d'agir, au coeur de la crise économique provoquée par la situation sanitaire, pour que les jeunes n'en soient pas les victimes doublement. C'est ensemble que l'Etat et la Région ont présenté leurs actions en ce sens

FJO. avec C. Ledézert •

#1jeune1solution Ce lundi 9 nov à le préfet de #Guadeloupe, le président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CMA), et le président de la Région Guadeloupe ont présenté aux acteurs économiques, l'ensemble des dispositifs dédiés aux jeunes en Guadeloupe pic.twitter.com/YsdWsmAuye — Préfet de Guadeloupe (@Prefet971) November 9, 2020

C''est donc ensemble que le Préfet et le Président de la Région Guadeloupe sont venus présenté aux acteurs économiques les dispositifs que l'Etat autant que la Région, ont mis en place depuis le début de la crise pour en atténuer les effets sur l'emploi des jeunes.Il y a certes d'un côté le plan de relance mis en place par l'Etat en juillet dernier, mais il y a aussi le Plan Action jeunesse de la Région qui va de pair avec le soutien qu'elle apporte au développement de l'apprentissage.Et c'est à l'URMA, l'Université Régionale des Métiers de l'Artisanat qu'ils ont choisi d'affirmer les priorités qu'ils se sont fixées :- faciliter l’entrée dans la vie professionnelle- orienter et former les jeunes vers les secteurs et métiers d’avenir- accompagner les jeunes éloignés de l’emploi en construisant des parcours d’insertion sur mesure.Avec un objectif global qui reste de protéger l’avenir des 16-25 ans dans la construction de leur avenir.