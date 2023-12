3ème édition du Meet Up, le rendez-vous de ceux qui veulent revenir au pays avec leurs potentiels employeurs et investisseurs.

Pour que le retour au pays ne soit pas une veine entreprise ! L’association Alé Vini est au charbon ! Désormais ancrée dans le paysage, elle tient son 3ème Meet-Up ce soir au Sensoriel à Jarry. Cette manifestation annuelle offre une opportunité aux Guadeloupéens revenus aux pays, ou désireux de se réinstaller, de tisser des liens et construire un réseau, afin de concrétiser leur projet : décrocher un emploi ou créer leur entreprise…

FJO. avec C. Borda •

Le retour au pays est le cheval de bataille de Yann Céranton. Avec l'équipe de convaincus qui l'entoure, ils ont créé l'Association "Alé Vini" qui, par son nom, exprime déjà la mission qu'ils se sont fixée.

Il s'agit en effet d'inciter tous les jeunes qui quittent la Guadeloupe pour aller faire des études ailleurs, Hexagone, Canada, Belgique, Roumanie ou dans tous les autres pays qu'ils choisissent, à revenir un jour en Guadeloupe pour se mettre au service de l'Archipel.

Mais parce que cela ne peut se faire d'un claquement d'œil, l'association a décidé de prendre le taureau par les cornes. Elle souhaite mettre le doigt sur les conditions nécessaires pour que ces jeunes se décident à revenir.

En filigrane, il y a surtout l'évidence soulignée lors de chaque résultat de recensement : La Guadeloupe connaît une décroissance démographique qui semble irréversible. Une tendance qui suit de près celle de la Martinique. Et de fait, "Alé Vini" souhaite prendre une part active face à cette érosion démographique. Non sans réfléchir sur la manière de s'y prendre. En effet, il n'est pas toujours évident que les formations de ces jeunes correspondent aux attentes de la Guadeloupe.

Quoi qu'il en soit, avec les moyens qui sont les siens, sans attendre d'aide des différents niveaux décisionnels, et surtout, motivée par son engagement originel, "Alé Vini" organise des évènements qui contribuent au résultat qu'elle escompte.

C'est dans ce cadre que le "Meet'up" a été lancé. Il en est désormais à sa 3ème édition.

Et l'on sait que Yann Céranton voudrait aller plus loin. Il souhaite inciter la Guadeloupe à mener une véritable réflexion sur son développement qu'il voudrait baser un peu plus sur le potentiel de l'archipel afin d'en faire une orientation pour tous les jeunes en quête d'avenir ailleurs.