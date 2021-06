6 838 collégiens passent les épreuves du Diplôme National du Brevet, en ce début de semaine, en Guadeloupe

Mathématiques et français aujourd'hui, puis sciences, histoire-géo et langues étrangères, demain : les élèves de 3e de l'archipel passent leur premier examen, en ce début de semaine. Les notes obtenues lors de ces épreuves, mais aussi celles du contrôle continu, comptent pour l'obtention du diplôme.

Nadine Fadel, avec Rémy Senneville •

Tous les élèves de troisième de Guadeloupe ont été soumis aux premières épreuves du diplôme national du brevet (DNB), ex-"brevet des collèges", ce lundi 28 juin 2021.

©Ronhy Malety



Un examen dans des conditions normales, en temps de Covid-19

Le diplôme national du brevet a été organisé dans le contexte particulier, lié à l'épidémie de Covid-19, contrairement à l'an dernier. En effet, l'examen n'a pu se tenir, en 2020 et les Troisièmes n'avaient pas composé, lors d'épreuves finales. Seules les notes de l'année scolaires avaient été prises en compte.

Le retour à la normale n'a, pour autant, pas posé problème, selon Suzy Samé, principale du collège du Raizet, aux Abymes :

©Rémy Senneville et Ronhy Malety - Guadeloupe La 1ère

La rectrice de l'académie s'est déplacée au collège du Raizet, pour l'ouverture de l'épreuve de français. Christine Gangloff-Ziegler estime que le Brevet est un bon entraînement, pour les autres examens auxquels seront soumis les élèves ultérieurement :

©Rémy Senneville et Ronhy Malety - Guadeloupe La 1ère

En bonus, pour que les élèves de cet établissement passent leurs épreuves dans les meilleures conditions, un petit-déjeuner leur a été offert, par l'association des parents d'élèves et le foyer socio-éducatif. Ce sera aussi le cas demain.

Le DNB en quelques chiffres

Les connaissances et les compétences acquises à la fin du collège de 6 838 candidats seront évaluées, à l'occasion de cette session 2021 du brevet.

Ils sont majoritairement issus de séries générales, soit 6.108 candidats (89,32%). Les autres sont inscrits dans des filières professionnelles, soit 730 jeunes (10,68%).

Les résultats finaux des élèves, pris en compte pour la délivrance du diplôme, s'appuient sur le travail fourni sur l'ensemble de l'année scolaire (contrôle continu) et sur les épreuves écrites organisées durant deux jours : les 28 et 29 juin.

©Ronhy Malety

Le calendrier des épreuves

Ce lundi 28 juin, ce sont les épreuves de mathématique qui ont ouvert le bal, de 8h30 à 10h30.

L'épreuve de français a été scindée en deux parties, qui ont eu lieu dans l'après-midi :

13h00 - 14h30 : Grammaire et compétences linguistiques, compréhension et compétences d’interprétation, dictée ;

14h45 - 16h15 : Rédaction.

Demain, mardi 29 juin, place, le matin, aux Sciences (physique-chimie et/ou sciences de la vie et la Terre et/ou technologie), de 8h00 à 9h00, puis à l'histoire/géographie et l'enseignement moral et civique, de 9h15 à 11h15.

L'après-midi sera consacré à la langue vivante étrangère ; une épreuve qui sera organisée de 13h30 à 15h00.