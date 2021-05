7 établissements scolaires de Guadeloupe ont obtenu le label « d’internat d’excellence ».

Ce label a été créé en 2009 par le Ministère de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports. Ces établissements sont destinés à des jeunes à potentiel qui ont la capacité de réussir mais qui vivent dans un environnement qui ne permet pas toujours de développer des ambitions.

Le lycée Baimbridge aux Abymes, Gerville Réache et Raoul Georges Nicolo à Basse-Terre, Bertène Juminer à Lamentin, Nord-Grande-Terre à Port-Louis, Charles Coeffin à Baie-Mahault. Ces 6 lycées ont reçu le label d’internat d’excellence en Guadeloupe. Liste à laquelle il faut rajouter l’internat du CREPS Antilles-Guyane aux Abymes qui avait déposé un dossier en partenariat avec la Cité excellence sportive.

La particularité des internats d’excellence, c’est que ce ne sont plus de simples lieux de résidence. Ils proposent désormais des projets centrés sur la réussite scolaire et l’épanouissement des élèves. La communauté éducative, les familles et les internes écrivent ensemble ce projet.

Au sein des internats d'excellence, les élèves bénéficient d'un accompagnement renforcé et beaucoup d’activités sont programmées sur le temps périscolaire, souvent en lien avec le tissu associatif local.

Certains établissements s'organisent autour de métiers ou de thématiques particulières : art, sport, éducation aux médias, ouverture internationale, langues, numérique, développement durable…

Autre particularité : la mixité sociale dans le recrutement. L’un des principaux objectifs recherchés par le ministère de l’éducation nationale, c’est de lutter contre les déterminismes sociaux. Les internats d’excellence ciblent un public scolaire défavorisé en raison de sa condition sociale, familiale, économique ou géographique.

Le label internat d’excellence est accordé pour une durée de 5 années scolaires complètes. Il ne sera renouvelé qu’après réévaluation du projet éducatif.