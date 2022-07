78,8 %. C'est le pourcentage de réussite enregistrés pour le cru 2022 du baccalauréat, un mauvais cru puisqu'il est en baisse de 10 points par rapport à 2021

La fin d'un suspens de quelques jours, la conclusion des années lycées et surtout le sésame pour l'avenir des nouveaux bacheliers. Les résultats affichés devant les lycées, et accessibles sur le site internet de l’académie pour l’ensemble des filières générales, technologiques et professionnelles partagent les lycéens entre les admis, les recalés et les convoqués au rattrapage

FJO. avec Ch. Théophile et Ch. Danquin •

Dans les détails les résultats pour le premier tour de cette promotion 2022 s'affichent comme suit : 5 887 candidats se sont présentés à la session de juin 2022

Au total, 4 640 candidats sont reçus à l’issue du premier groupe, soit 283 candidats de moins qu’en juin 2021.

Le taux d’admis à l’issue du premier groupe atteint 78,8 %. Il est en baisse de 10 points par rapport à celui de juin 2021.

534 candidats sont ajournés (9,1 %)

Ce sont 713 candidats qui se présenteront au second groupe d’épreuves à partir de demain, soit une hausse de 4,4 points Taux d’admis par filière : Le taux d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat général est de 85,6 %, en baisse de 8,8 points par rapport à celui de 2021.

Le taux d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat technologique est de 78,4 %, en baisse de 10,6 points par rapport à la session 2021.

Le taux d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat professionnel atteint 69,2 %, soit 11 points de moins qu’à la session 2021. Au lycée des Droits de l'Homme de Petit-Bourg, c'est la rectrice elle-même qui est venu afficher les résultats. Christine Gangloff-Ziegler est venue affichée les résultats des candidats du lycée des Droits de l'Homme de Petit-Bourg • ©Ch. Théophile Après deux années perturbées par le COVID, c’est la première fois qu’ont pu se tenir les examens du Bac nouvelle formule, issue de la réforme mise en place par l’ancien ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer. Le contrôle continu compte pour 40% de la notation. Les 60% restants sont liés aux épreuves de fin d’année.

Pour les candidats des Bac généraux et technologiques, il s’agissait des épreuves écrites de spécialités, passées en mai, puis de la philosophie à la mi-juin, suivie du Grand Oral

