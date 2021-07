87,5% de réussite au diplôme national du brevet en Guadeloupe

5 895 élèves de troisième ont obtenu leur diplôme national du brevet cette année.

Guadeloupe La 1ère •

Après les élèves de Terminales et lycéens de Première de l'académie de Guadeloupe, c'était au tour des collégiens de connaître l'attente des résultats.

Ce vendredi 9 juillet, la liste des élèves de Troisième ayant obtenu le brevet a été publiée.

Des résultats en baisse par rapport à 2020

Lors de la session 2021 du DNB, diplôme national du brevet, 5 895 candidats ont été admis, soit un taux de réussite de 87,5 %, en baisse de 4,1 points par rapport à l'an dernier, à l'instar du baccalauréat.

Le diplôme national du brevet évalue les connaissances et les compétences acquises à la fin du collège. Il est équilibré entre évaluation du socle (contrôle continu) et épreuves finales. Chaque discipline évaluée fait l'objet d'une épreuve distincte, sauf en sciences (deux disciplines), et d'une épreuve orale pour les candidats scolaires.

Ainsi, à la session 2021, dans l'académie de Guadeloupe :

- 17,4 % des candidats ont obtenu le DNB avec une mention très bien ;

- 22,0 % des candidats l’ont eu avec une mention bien ;

- 23,0 % des candidats l’ont eu avec une mention assez bien ;

- 37,6 % des candidats l’ont eu sans mention.



Et cette session n'a pas fait que des heureux. 841 candidats ont échoué, soit 12,5 % des candidats. Toutefois, l'attribution du brevet ne conditionne pas l'accès à une classe supérieure en fin de troisième.

Deux séries

Le diplôme national du brevet comporte deux séries :

- la série générale détient le taux de réussite le plus élevé avec 88,5 % de lauréats, en baisse de 3,9 points par rapport à 2020 ;

- la série professionnelle présente un taux de réussite moins élevé, soit 79,2 %, en baisse de 6,3 points par rapport à 2020.