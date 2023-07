99 infractions relevées ce week-end sur les routes de Guadeloupe

Partager :

En marge du Festival All Day In, plusieurs opérations de contrôle ont été menées par les motards de la gendarmerie de Guadeloupe, notamment sur les communes du Moule et de Saint-François.

Gwénaelle SEXTIUS •

Les motards de la gendarmerie de Guadeloupe ont mené de multiples opérations de contrôle le week-end dernier, en marge du festival All Day In. 99 infractions ont été relevées, parmi lesquelles 37 alcoolémies au volant dont 13 délictuelles et 24 contraventionnelles, 9 conduites sous stupéfiants. On dénombre aussi 3 excès de vitesse, 11 conduites sans permis, 6 usages de téléphone au volant, 1 pneu lisse et 1 refus d’obtempérer. Ces contrôles ont donné lieu à 22 rétentions de permis au total. 11 automobilistes ont été verbalisés pour des défauts de contrôles techniques, et 14 pour défauts d'assurance.

