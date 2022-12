A l'instar du monde entier, la Guadeloupe se sent particulièrement touchée par le décès du roi Pelé

Le Roi Pelé s’est éteint hier des suites d’une longue maladie. Bien au-delà du Brésil, c’est la planète entière qui le pleure. La Guadeloupe aussi se souvient. Elle honore la mémoire de l'inégalable champion dont elle se remémore son histoire particulière avec l'Archipel, en 1972.

Edson Arentes do Nacimento communément appelé Pelé ou Pélé est né en 1940. Comme beaucoup de petits Brésiliens, il a été élevé dans les favélas de Sao Paulo

Très tôt il a été remarqué pour son incroyable talent au football et à 12ans il est pris au club de Santos. A 17ans, il est titulaire de la sélection du Brésil et c'est à partir de là qu'il commence à écrire sa légende.

Pelé a révolutionné le football, il l'a réinventé. Avec lui, le football est passé d'une ère à une autre

A 18 ans en 1958, il remporte sa 1ère coupe du monde et a partir de là, la planète entière sait qui est Pelé. il remporte 2 autres coupes du monde, celle de 1966 et celle de 1970, ce qui fait de lui le seul à avoir gagné 3 fois ce trophée. Dans sa carrière Pelé a marqué plus de 1000 buts

En 1975 il part aux États-Unis au Cosmos de New York le but étant de populariser ce sport chez l'oncle Sam.

Il arrête sa carrière en 1977. Il a aussi flirté avec la politique avec un poste de ministre des sports du Brésil.



Un souvenir particulier pour la Guadeloupe et les Guadeloupéens

Sélection guadeloupéenne de foot-ball, 1970 • ©R. K.

La Guadeloupe aussi a connu Pelé. En 1970, avec son club le Santos FC, il a joué un match amical contre la sélection guadeloupéenne. C'était au stade de Bergevin.

Gardien guadeloupéen et capitaine de la sélection de la Guadeloupe lors de ce match, Raphaël Koury se souvient de ce match où il n'avait pas démérité.

Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir chéri ce souvenir. Jusqu'à sa mort en 2019, l'attaquant guadeloupéen du Cygne noir et de cette sélection en parlait avec des étincelles dans les yeux.

Alors, quand la nouvelle de son décès s'est répandue ce jeudi, comme partout dans le monde les Guadeloupéens ont exprimé leur tristesse et leur reconnaissance à l'égard du légendaire Edson Arentes do Nacimento dit Pelé

Au nombre des récompenses reçues par lui, Edson Arentes do Nacimento dit Pelé a été sacré "Joueur du XXᵉ siècle" par la FIFA. C'était au début du XXIème le 11 décembre 2000 à Rome.