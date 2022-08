A quelques jours de la rentrée scolaire, les personnels d'encadrement révisent leurs gammes

Place à la journée de rentrée des encadrants de l'académie de la Guadeloupe. Autour de la rectrice, les chefs d'établissements des premier et second degré ont pris connaissance des nouveautés de cette nouvelle saison. Pour certains, ce sont des retrouvailles. Pour d'autres, un retour au pays et pour tous, la volonté de bien faire au service des enfants.

C'est bientôt l'heure de la rentrée. Et cette année, elle est placée sous le signe de la nouveauté avec un accent sur la sécurité et le harcèlement pour la jeunesse guadeloupéenne.

Car c'est ce matin qu'a eu lieu la rentrée des personnels de l'éducation nationale en Guadeloupe. Une rentrée effectuée à l'amphi Lepointe à Fouillole. Premier pas consacré essentiellement aux grandes lignes de l'académie pour l'exercice 2022-2023.

Parmi les personnels présents, Véronique Eiguadel-Jalème, principal adjoint au lycée des métiers Bertème-Juminer. Elle va exercer pour la première fois en Guadeloupe. L'ex-proviseure adjointe à l'académie du Val d'Oise porte ce nouveau challenge avec enthousiasme.

Je suis sereine et très enthousiaste pour cette nouvelle rentrée puisque c'est un poste que je connaissais déjà, un poste de proviseur adjointe mais là je vais découvrir de nouvelles filières et ça va être une motivation, un challenge pour pouvoir rencontrer des équipes que, j'espère, dynamiques. Des élèves pour lesquels on va travailler autour de l'orientation, l'insertion professionnelle pour leur donner vraiment de l'ambition. Je crois que c'est ce qui manque à nos jeunes. Véronique Eiguadel-Jalème, principal adjoint au lycée des métiers Bertème-Juminer

Pour Philippe Jean Joachim Eurasie, principal adjoint au collège Fontaine de Bouillante, c'est également son premier poste en Guadeloupe. Une rentrée qui, il l'espère, se déroulera de manière sereine.

J'ai fait la rencontre de mon établissement la semaine dernière et d'une partie de la communauté éducative puisque, l'ensemble de la communauté éducative, je la rencontre, mercredi, jour de la pré-rentrée. Je suis relativement serein et confiant pour que l'on puisse préparer cette rentrée dans de bonnes conditions. Et à titre personnel, j'ai hâte de rencontrer mes nouveaux élèves. Philippe Jean Joachim Eurasie, principal adjoint au collège Fontaine de Bouillante

Un accent sur la sécurité et le harcèlement scolaire

Parmi les points évoqués, celui du harcèlement en milieu scolaire était sans doute l'un des plus sensibles.

Il est vrai que l'un des points importants évoqués est la lutte et la prévention concernant le harcèlement scolaire. C'est un point sensible sur lequel il faut être mobilisé. Nous demandons à chacun de les signaler pour qu'il puisse y avoir un accompagnement si besoin. Christine Gangloff-Ziegler, rectrice de l'académie de la Guadeloupe

D'ailleurs, deux numéros gratuits sont mis à disposition des élèves et des familles pour signaler une situation de harcèlement : le 3020, et en cas de cyberharcèlement le 3018. Les professionnels de ces dispositifs proposent écoute, conseil et orientation aux appelants. Un protocole type est proposé aux équipes pour les aider dans la prise en compte des situations de harcèlement portées à leur connaissance.

Chiffres clés de l'académie de Guadeloupe

L'occasion également de faire un bilan sur les chiffres clés de l'académie de Guadeloupe pour la rentrée 2022.