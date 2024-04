Accident à Petit-Bourg : deux adolescents à vélo dans un état grave

Un accident de la circulation impliquant deux voitures légères et un vélo s’est déroulé hier chemin de Clède à Petit-Bourg. Deux adolescents de 16 et 17 ans qui étaient sur le vélo ont été renversés. Ils ont été transportés au CHU dans un état jugé grave par les services de secours.

Peu avant 18h, 13 sapeurs pompiers sont intervenus chemin de Clède à Petit-Bourg, alertés pour un accident de la circulation entre deux voitures légères et un vélo sur lequel étaient deux adolescents, une jeune fille de 17 ans et un jeune homme de 16 ans.

Les deux adolescents ont été pris en charge par les services de secours dans un état jugé grave et transportés au CHU de la Guadeloupe.

Les deux conducteurs des véhicules s'en sont sortis sans dommages.

Une fois de plus ce sont les usagers de la route les plus vulnérables qui sont les victimes de cet accident. On déplore 14 tués sur les routes de Guadeloupe depuis le début de l'année.