Accident mortel de trottinette : Deux ans de prison avec sursis pour Mathis Lambourde du Stade Rennais

Un joueur professionnel du Stade Rennais âgé de 18 ans, Mathis Lambourde, a été condamné à deux ans de prison avec sursis vendredi à Rennes pour l'homicide involontaire d'une piétonne après l'avoir renversée avec sa trottinette en juin. Le jeune sportif d'origine guadeloupéenne a exprimé ses regrets auprès de la famille.

Le 18 juin, Stéphanie Cadeau, âgée de 51 ans, mère de deux enfants, est percutée "violemment" par la trottinette du jeune joueur d'origine guadeloupéenne sur un trottoir dans le centre de Rennes. Touchée à la tête en chutant, Mme Cadeau, productrice de festival et connue dans le milieu culturel rennais, décède six jours plus tard à l'hôpital.

Les regrets de Mathis à la famille

La présidente du tribunal, Marianne Gil, a suivi les réquisitions du procureur en condamnant le jeune footballeur à deux ans de prison avec sursis et en le déclarant entièrement responsable des faits.

"Vous avez ces deux ans de prison au-dessus de la tête pendant cinq ans", a souligné la présidente à l'adresse de l'attaquant et espoir du club rennais. Habillé d'un polo blanc et d'un pantalon noir, le jeune homme a exprimé ses regrets auprès de la famille.

Je regrette d'avoir fait ce choix de prendre ce trottoir et d'avoir fait ce choix de la dépasser. Avec le recul, c'était un comportement dangereux et je me dis que tout ça aurait pu être évité. Cela a été un choc. Je repense à cette dame, à la vie qu'elle aurait pu avoir, et au fait que tout ça aurait pu être évité. Mathis Lambourde

La responsabilité du jeune footballeur

Présente à l'audience, Lucie Cadeau, sœur de la victime, s'est adressée au prévenu à l'invitation de la présidente.

On a très bien compris que tu étais une star montante du foot français. Mais ma soeur n'était pas n'importe qui. Elle élevait seule ses deux enfants et faisait travailler des centaines de personnes... Ma soeur n'avait pas à se pousser. C'était toi qui n'étais pas à ta place. Lucie Cadeau, soeur de la victime

Pour le représentant du ministère public, Hubert Lessafre, ce "jeune homme a tué mais ne l'a pas voulu. Mais tous ses actes ont conduit à ce décès."

"On a devant nous un garçon dont la vie ne sera plus comme avant et qui portera le poids de cette culpabilité toute sa vie", a plaidé Me Armando Frignati, l'avocat du joueur. "Il s'agit avant tout d'un accident. Oui il est responsable, oui il est coupable. Mais c'est un accident."

Son avocat indique que Mathis Labourde sera de retour sur les terrains rennais très vite et pourra reprendre le fil de sa carrière.