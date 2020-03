L'accompagnement des défunts s'adapte aux exigences de la lute contre le Coronavirus

Cette épidémie du coronavirus provoque de gros bouleversements dans nos habitudes. La chambre syndicale des opérateurs funéraires et les différents cultes de Guadeloupe ont adopté de nouvelles mesures concernant les enterrements dans l’Archipel.

Dominique Biras, le vice-président de la chambre syndicale des opérateurs funéraires de la Guadeloupe.

Le père Edouard Silène, le curé de l’Eglise de Saint-Pierre et Saint-Paul, vicaire général de la Guadeloupe.

. A partir d’aujourd’hui (mercredi), les enterrements se feront soit au sein des chambres funéraires soit dans les cimetières directement. Des cérémonies écourtées dans la plus stricte intimité familiale afin d’éviter la propagation du virus. A partir d’aujourd’hui mercredi, les enterrements se feront soit au sein des chambres funéraires soit dans les cimetières directement. Des cérémonies écourtées dans la plus stricte intimité familiale, pas plus de 20 personnes, afin d’éviter la propagation du virus. Une première réunion s’est tenue, lundi, entre ces professionnels et l’agence régionale de santé, et hier matin, une seconde réunion avec les différentes religions.L’Eglise Catholique a participé à cette réunion. Dès l'annonce faite par le Président de la République, la Conférence des évêques de France avait demandé à chaque diocèse de s'organiser pour s'y conformer.Pour l'Eglise, c'est d'autant plus compréhensible que le coronavirus fait réellement partie des préoccupations des fidèles.