Aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes : fortes perturbations annoncées

Les services du Contrôle Aérien de Guadeloupe manquent ponctuellement de personnel. Ils seront donc fermés demain matin. C’est ainsi que plusieurs vols régionaux sont soit annulés, reportés ou avancés.

Guadeloupe La 1ère •

La Société aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes (SAGPC) informe ses usagers : de "fortes perturbations" sont prévues sur le trafic aérien, ce mardi 21 février au soir, ainsi que le mercredi 22 février au matin.

"Une tension sur les effectifs" des services du Contrôle Aérien de Guadeloupe (SNA AG) est en cause ; ces services seront donc fermés, demain matin.

Seul le programme des vols régionaux, à destination de Fort-de-France, Cayenne, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Domingue, au départ et à l’arrivée de "Guadeloupe - Pôle Caraïbes", a été modifié en conséquence. Les passagers devant voyager sur ces destinations, les jours précités, sont invités à se rapprocher de leurs compagnies aériennes respectives.

La SAGPC a communiqué un programme prévisionnel des vols, que voici ci-dessous :

Vols au départ du 21/02 (soir)

Air Antilles

3S730 PTP-SBH annulé. Les passagers sont reportés sur vols 3S726

Vols à l’arrivée du 21/02 (soir)

Air Antilles

3S731 PTP-SBH annulé. Les passagers sont reportés sur vols 3S727

Vols au départ du 22/02 (matin)

Air Caraïbes

TX401 PTP-FDF annulé. Les passagers sont transférés sur le vol TX411 ; départ 13h45

TX301 PTP-FDF annulé. Les passagers sont transférés sur le vol TX411 ; départ 13h45

TX300 PTP-SFG reporté à 13H00 sous le numéro TX 3360

Air Antilles

3S210 PTP-SFG annulé. Les passagers sont reportés sur les vols de l’après-midi.

3S211 PTP-FDF annulé. Les passagers sont reportés sur les vols de l’après-midi.

3S316 PTP-SDQ annulé. Reprogrammé le 23/02

3S720 PTP-SBH annulé. Les passagers sont reportés sur les vols de l’après-midi.

3S252 PTP-SXM annulé. Les passagers sont reportés sur les vols de l’après-midi.

3S218 PTP-SFG 16H40 au lieu de 15H45

3S217 PTP-FDF 16H50 au lieu de 16H05

3S217 PTP-FDF 16H50 au lieu de 16H05

3S722 PTP-SBH 13H40 au lieu de 10H45

3S730 PTP-SBH 16H30 au lieu de 15H45

Air France

AF600 13H30 au lieu de 07H05



Vols à l’arrivée du 22/02 (matin)

Air Caraïbes :

TX402 FDF-PTP annulé. Les passagers sont transférés sur les vol TX306 ; TX310 ; TX416 ; TX418 de l’après-midi.

TX300 FDF-PTP annulé. Les passagers sont transférés sur les vol TX306 ; TX310 ; TX416 ; TX418 de l’après-midi.

TX301 SFG-PTP reporté sous le numéro TX 3361

Air Antilles

3S210 FDF-PTP annulé. Les passagers sont reportés sur les vols de l’après-midi.

3S211 SFG-PTP annulé. Les passagers sont reportés sur les vols de l’après-midi.

3S316 FDF-PTP annulé. Reprogrammé le 23/02

3S219 SFG-PTP 18H50 au lieu de 18H20

3S721 SBH-PTP 13H10 au lieu de 8H35

3S723 SBH-PTP 16H00 au lieu de 13H05

3S731 SBH-PTP 18H50 au lieu de 17H00

Air France

AF601 21H35 au lieu de 18H10