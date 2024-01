Affaire Ary Chalus : le délibéré attendu dans la journée

C’est ce vendredi 12 janvier 2024 que le tribunal rendra son délibéré dans l’affaire Ary Chalus. Le président de la collectivité régionale comparaissait en octobre dernier devant le tribunal correctionnel de Basse-Terre pour des faits ‘"d’abus de confiance" et d’engagement de dépenses électorales dépassant le plafond légal. Les faits concernent la campagne électorale des Régionales de 2015.

Christelle Martial •

Lors des deux jours de procès, en octobre dernier, le procureur de la République avait requis un an de prison avec sursis, 10.000 euros d’amende et l’interdiction de gérer une association pendant 3 ans à l’encontre du président de la collectivité régionale de la Guadeloupe, qui comparaissait aux côtés d'autres prévenus.

Un dépassement des comptes de campagne

Tout a commencé par un signalement anonyme, en 2016. Ary Chalus, fraîchement élu président du Conseil Régional de la Guadeloupe, est soupçonné d’avoir dépassé le plafond légal des dépenses électorales, lors de sa campagne en 2015. Entre le 1er juin 2015 et le 30 juin 2018, le président aurait donc dépensé plus du double autorisé. Le candidat avait déclaré 160.000 euros, pour cette campagne, mais il semble qu’il aurait dépensé par ailleurs un budget supplémentaire de 170.000 euros, qui n’auraient pas été déclarés à la Commission nationale des comptes de campagne.

Un tel dépassement aurait été possible par le biais d’une association culturelle, l’Alliance Baie-Mahautienne, dont Ary Chalus était le président à l’époque. Certaines factures seraient donc passées par cette association pour être payées.

Aux côtés d’Ary Chalus, quatre personnes comparaissaient : le directeur de campagne, le trésorier, un membre de l’équipe et le directeur général des services de la communauté d’agglomération Grand Sud Caraïbes.

Ary Chalus risque gros

Lors du procès, la défense d’Ary Chalus a mis en lumière que le candidat n’était pas informé de ces pratiques et qu’il avait fait confiance à son équipe. Des factures ont été analysées et chaque accusé a plaidé sa cause.

Mais il apparaît que ce dossier soit une affaire à tiroir, dont les ramifications seraient plus larges.

Quoi qu’il en soit, si les avocats d’Ary Chalus ont plaidé la relaxe, le procureur, lui, demande une peine de prison avec sursis, une amende et plusieurs années d’interdiction d’activité sociale.

Quant aux parties civiles, elles ont demandé que le tribunal prononce une peine d’inéligibilité à l’encontre du président de Région.

Dans quelques heures Ary Chalus devrait être fixé sur son sort. À cette heure, il est déjà au tribunal de Basse-Terre, dans l'attente du délibéré.