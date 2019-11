Affaire Célini : Un rassemblement pour ne pas oublier

Un an après avoir retrouvé le corps calciné d'Alain Célini, la famille et tous ceux qui ont aidé à la recherche de cet homme tué par sa locataire étaient réunis, ce samedi 9 novembre, devant le palais de justice de Pointe-à-Pitre pour réclamer justice.

Guadeloupe La 1ère •

Rassemblement pour Alain Célini devant le palais de justice • ©guadeloupe

"Oui à la vérité" pouvait-on lire sur les tee-shirts. Tout de blanc vêtus, les proches, des amis et des inconnus étaient rassemblés ce samedi matin devant le palais de justice de Pointe-à-Pitre, pour demander que la justice accélère la procédure afin de connaître la vérité sur l'assassinat d'Alain Célini.Cet ancien professeur d'éducation physique de 66 ans a été assassiné par sa locataire et un complice qui ont reconnu les faits et son corps avait été découvert en partie calciné, le 8 novembre 2018.Les meurtriers présumés ont été placés en détention provisoire dans le cadre de cette affaire, mais n'ont toujours pas été jugés.Le reportage de Maryline Plaisir et Rémi Defrance