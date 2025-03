Air Antilles en difficulté : la compagnie réclame l'aide des collectivités et de l'Etat

Partager :

La nouvelle direction d’Air Antilles peine à finaliser son développement commercial. Le directeur général accuse Corsair et Air France de ne pas vouloir signer d’accords interlignes. Il demande à l’Etat d’intervenir et exhorte aussi les collectivités de Guadeloupe et Martinique à participer au projet, soit en entrant dans l’actionnariat, soit en soutenant son développement.

Neuf mois après avoir relancé, non sans mal, l’exploitation de ses lignes, Air Antilles n’a toujours pas atteint son seuil de rentabilité. La faute au taux de remplissage, largement inférieur aux prévisions initiales. Pour rétablir l’équilibre, il faudrait, selon son président-directeur général, Jérôme Arnaud, que la compagnie réussisse à renouer des accords avec des compagnies transatlantiques. Du temps de Caire - Compagnie aérienne interrégionale express, propriétaire d’Air Antilles et Air Guyane, liquidées en septembre 2023 -, le précédent exploitant, ces accords interlignes assuraient un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros.

Un manque à gagner aujourd’hui entièrement compensé par la générosité de son principal actionnaire. Le Conseil territorial de Saint Martin a déjà injecté près de 18 millions d’euros dans l’affaire.

Une prise de participation dénoncée par un récent rapport de la Chambre régionale des Comptes. La collectivité s’expose donc à un risque financier très important d’autant que la rentabilité de cet investissement à court et à moyen terme n’est vraiment pas assuré. CRC Pour autant, Louis Mussington, le président de la collectivité assume totalement. Il l’a répété lors du dernier conseil territorial. La collectivité a accordé un prêt rémunéré de 4 millions d'euros pour compenser se spertes et permettre à Air Antilles de redémarrer son activité commerciale. Ce soutien était essentiel pour l'économie locale, malgré les critiques que nous pouvons entendre par-çi et par-là. [...] Je resterai ferme et déterminé. Louis Mussington, président de la collectivité de Saint-Martin Au-delà de la COM de Saint-Martin, Jérôme Arnaud souhaite ouvrir le capital d’Air Antilles aux autres collectivités majeures. Sans grand succès pour l’instant. Interrogé lors de son passage à Saint-Barthélemy, l’entourage du ministre des Outre-mer n’a pas souhaité faire de commentaire. Il n’en demeure pas moins que la présence aujourd’hui d’Air Antilles permet une vraie concurrence sur l’ensemble des lignes régionales.

Un élément non négligeable en ces temps où il est beaucoup question de lutte contre la vie chère, l’un des thèmes chers à Manuel Valls.

