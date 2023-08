Air Caraïbes : le transatlantique menacé par une grève

Le syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) a déposé un préavis de grève à compter du vendredi 11 jusqu'au 15 août. Il réclame, entre autres, une revalorisation salariale et de meilleures conditions de travail. Une discussion avec la direction est prévue ce mardi 8 août 2023.

Guadeloupe La 1ère •

À partir de vendredi 11 août, les avions d’Air caraïbes opérant sur le réseau transatlantique pourraient rester cloués au sol. En effet, un mouvement social menace de perturber le bon déroulement des vols. Et pour cause, un préavis de grève a été déposé par le syndicat national du personnel navigant commercial, SNPNC-FO. L'organisation syndicale appelle l’ensemble des personnels navigants commerciaux et personnel sol de la compagnie à cesser le travail jusqu'au 15 août. Dans un communiqué, le syndicat, explique que cette décision résulte de l'échec des négociations annuelles obligatoires.

Le manque de reconnaissance dans l’implication au travail de votre personnel après 2 années de sacrifices au service de la compagnie est bien à mettre sur le compte d’une politique managériale défaillante qui remet sérieusement en cause la santé économique, morale et physique des salariés. SNPNC-FO Air Caraïbes

Les revendications du syndicat sont multiples : 15% d'augmentation de salaires pour les PNC et personnel SOL, une stabilité des plannings, la titularisation de certaines catégories de personnel, plus de siège de repos pour les équipages travaillant sur les A330, et la création d'une commission de rotations.

L'évolution de ce mouvement de grève dépend de la rencontre entre le syndicat et la direction prévue ce mardi 8 août.

À noter que cette mobilisation, lancée par le SNPNC-FO, ne concerne pas les activités régionales de la compagnie Air Caraïbes.