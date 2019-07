Alerte arnaque : Une fausse page Facebook se fait passer pour Guadeloupe la 1ère !

Phishing ou filoutage ou hammeçonnage : technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation d'identité. La technique consiste à faire croire à la victime qu'elle s'adresse à un tiers de confiance — banque, administration, etc. — afin de lui soutirer des renseignements personnels : mot de passe, numéro de carte de crédit, numéro ou photocopie de la carte nationale d'identité, date de naissance, etc. En effet, le plus souvent, une copie exacte d'un site internet est réalisée dans l'optique de faire croire à la victime qu'elle se trouve sur le site internet officiel où elle pensait se connecter. La victime va ainsi saisir ses codes personnels qui seront récupérés par celui qui a créé le faux site, il aura ainsi accès aux données personnelles de la victime et pourra dérober tout ce que la victime possède sur ce site. L’attaque peut aussi être réalisée par courrier électronique ou autres moyens électroniques.

Vérifier l'identité de l'auteur du message

​​​​Méfiez-vous de tous ceux qui veulent vous offrir quelque chose

Méfiez vous des orthographes douteuses

Méfiez-vous des adresses mails bizarres contenant une suite de caractères incohérents

Observez l'adresse des liens qui vous sont fournis et vérifiez leur cohérence

Prenez le temps nécessaire pour procéder à toutes les vérifications de rigueur

Avec l'avènement des réseaux sociaux, de nombreuses escroqueries ont vu le jour.Bien souvent, les victimes sont en confiance car tout est fait pour plonger les proies dans un univers attrayant et réconfortant.Aujourd'hui, nous nous retrouvons au cœur d'une nouvelle arnaque à travers cette publication :L'usurpateur se fait passer pour la page de Guadeloupe la 1ère et propose, à travers la publication ci-dessus, de gagner des smartphones en commentant et partageant ce post, puis la partie finale se fait en message privé.Et c'est là que le piège se referme sur vous car l'escroc vous demande de lui fournir des renseignements privés vous concernant.Ces informations finissent entre les mains de voleurs qui peuvent exploiter ultérieurement vos informations pour accéder illégalement à vos divers comptes : on appelle cette technique le phishing.Evidemment ce compte à été signalé à Facebook, et nous vous invitons à faire de même chaque fois que vous rencontrerez un fake de notre page, ou de n'importe quelle autre.En conclusion, n'hésitez pas à nous interpeler d'une manière ou d'une autre, si jamais vous avez un doute sur l'une de nos publications.Nous avons un standard téléphonique à travers lequel nos hôtesses sauront vous renseigner sur nos actions sur les réseaux sociaux :