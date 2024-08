Alerte aux arnaques : La Guadeloupe, la Martinique et La Réunion concernées par de fausses cartes de transport

Ces vacances, des escroqueries concernant de prétendues cartes de transport illimité gratuites font surface, touchant plusieurs départements parmi lesquels la Guadeloupe, la Martinique ou La Réunion. Les internautes sont invités à la prudence face à ces escroqueries visant à soutirer des informations personnelles et de l'argent.

Depuis le mois de juillet, des publications circulent sur Facebook, promettant aux résidents et touristes des cartes de transport illimité valables six mois en Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Polynésie française ou en Corse.

Ces publications imitent les services de transport locaux en affichant des titres attractifs et en utilisant des images des cartes et des réseaux de transport.

Les annonces dirigent les utilisateurs vers un site web où ils doivent répondre à quelques questions et participer à un mini-jeu pour obtenir une des prétendues 400 cartes disponibles. Ensuite, on leur demande leurs coordonnées postales et bancaires pour payer des frais d'envoi fictifs de 2,35 euros. En réalité, il s'agit d'une escroquerie visant à voler des informations sensibles.

Les autorités locales et les régies de transport de chaque région touchée ont rapidement réagi pour dénoncer ces arnaques.

En Guadeloupe, le service de transport Karu'lis a alerté ses usagers par le biais de ses réseaux sociaux notamment, dénonçant les publications frauduleuses utilisant son nom. Karu'lis rappelle que ses services authentiques ne sont accessibles que via son compte officiel et ses points de vente agréés.

Merci de ne pas prendre en compte les informations provenant d'autres sources. Communiqué de Karulis



En Martinique, l'autorité unique des transports et de la mobilité, "Martinique Transport" a également averti ses usagers de cette offre mensongère. Elle souligne que seules les plateformes officielles de Martinique Transport peuvent délivrer des titres de transport légitimes.

Cette offre n'apparait ni sur les réseaux sociaux, ni sur les sites web officiels de l'Autorité des transports, de sa Régie des Transports ou des opérateurs de transport. Elle émane d'une page Facebook intitulée « Carte des transports publics de la Martinique ». Cette page et ce compte sont illégaux et sont eux-mêmes une arnaque. Ils ne viennent pas de l'Autorité des transports. Toutes dispositions nécessaires pour le signalement et la suppression de cette page sont prises. Communiqué de Martinique Transport



À La Réunion, l'entité Île de la Réunion Mobilités, anciennement connue sous le nom de SMTR (Syndicat Mixte de Transports de La Réunion), a également mis en garde contre l'escroquerie. Ils insistent sur le fait que le syndicat ne réclamerait jamais de paiement pour obtenir une carte Réuni'Pass.

Conseils aux voyageurs

Les régies de transport exhortent les usagers à rester vigilants et à se procurer leurs titres de transport uniquement via les canaux officiels. Ils sont également invités à signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes et à ne jamais fournir leurs informations personnelles ou bancaires sur des sites non sécurisés ou non officiels.