ALERTE ENLEVEMENT D'ENFANT : un bébé d'un mois, a été enlevé par son père, à Montebello, Petit-Bourg

La gendarmerie a ouvert une enquête pour enlèvement d'enfant, après que Gary Damo est parti avec un bébé d'un mois. Le plus urgent est de retrouver l'enfant, sain et sauf. Si vous avez la moindre information, appelez le 17.

Guadeloupe La 1ère •

Un bébé d'un peu plus d'un mois, née le 28 mai 2023 à Baie-Mahault, a été enlevé par son père, Gary Damo, ce mardi 4 juillet, à 12h30, dans le secteur de Montebello, à Petit-Bourg.

La gendarmerie de la Guadeloupe a lancé un avis de recherche et a ouvert une enquête pour enlèvement d'enfant.

L'enfant portait un body bleu marine.

Les forces de l'ordre précisent qu'il n'a pas été reconnu par son père, un homme âgé de 31 ans.

Celui-ci a été vu pour la dernière fois du côté de Moudong. Il était vêtu d'un short de bain long bleu, avec des dessins qui ressemblent à de grosses taches blanches, d'un tee-shirt bleu foncé et avait des sandales trop petites. Désormais, contrairement à la photo ci-dessus, ce monsieur n'a plus de locks ; il porte les cheveux très courts, rasés.



Si vous croisez cet homme, avez des renseignements permettant de le localiser ou de retracer son cheminement, il vous est demandé de contacter, au plus vite, la gendarmerie, en composant le 17.