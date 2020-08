Alexandre Brard retrouvé sain et sauf

C'est une très bonne nouvelle ! Le randonneur disparu depuis le mardi 25 août, a été retrouvé sain et sauf et en bonne santé par les pompiers.

Guadeloupe La 1ère •

Retrouvé sain et sauf

Il s'était perdu

©SDIS Guadeloupe

©SDIS 971

Les recherches ont porté leurs fruits... C'est une excellente nouvelle pour les proches d'Alexandre Brard, porté disparu depuis le 25 août dernier. L'homme a été retrouvé sain et sauf, ce lund 31 août.C'est l'équipe de sauveteurs de l'hélicoptère de la Sécurité civile qui ont récupéré Alexandre Brard, après près d'une semaine passé dans la forêt.Des recherches avaient été organisées, encore durant le week-end pour le retrouver. Ses proches ne perdaient pas espoir et ils ont eu raison.L'homme de 58 ans, était parti seul en reconnaissance d'une piste au départ de "Féfé", dans la commune de Capesterre Belle-Eau, à destination de la Soufrière. Soit un trajet de 12 kilomètres aller et 12 kilomètres retour. Son véhicule automobile avait été découvert au niveau du départ du chemin de randonnée.Alexandre Brard est un randonneur expérimenté. Il a su rester en bonne santé durant cette épreuve. Il est actuellement en route vers le CHU de Guadeloupe après avoir hélitreuillé.Selon son récit, le randonneur s'est perdu après être rentré sur la trace de Féfé. Il a eu comme réflexe de rejoindre la rivière. Sa progression a été freinée à l'abord d'une chute où il a été retrouvé par les secours.Il avait disposé une rubalise, un ruban de signalisation, de manière à ce qu'elle soit vue au sommet de la montagne.Il a été transporté, avec le sourire :