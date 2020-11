Se rendre à l'école : le chemin de croix des enfants handicapés

Chaque jour, des centaines de jeunes Guadeloupéens dépendent des transports scolaires pour se rendre dans leurs établissements. Pour d'autres les choses sont plus compliquées. Les parents d'enfants souffrant de handicap, vivent une véritable galère. Témoignage.

Priscilla Romain •

Une prise en otage

Quelle responsabilité ?

Chaque soir, Sonia* est rivée à son téléphone. Elle sait qu'il y a des chances pour que le lycée de son fils l'appelle pour lui signaler qu'il est encore dans l'enceinte de l'école, alors que les cours sont finis.C'est aussi un enfant qui a montré des signes d'instabilité, même si, ces derniers temps, il va mieux. Il est suivi par la Maison Départementale des Personnes Handicapées.En général, Kévin boucle ses cours à 14H30. Le problème, c'est que son transport n'est pas disponible avant 16h30, voire 17h20. Du coup, l'adolescent traîne dans les environs du lycée, sans surveillance, en essayant, comme il peut, de tuer le temps.Cette longue attente, il l'a droit aux lois du marché."S'il commence à 10h, il est obligé de se réveiller à 5h du matin pour attraper le même transport que les autres. Et c'est pareil l'après-midi" explique sa mère dépitée. Une situation que Sonia a déjà fait remonter à la MDPH. À la rentrée de septembre 2020, elle a tenté d'anticiper ce problème et de trouver un transporteur plus conciliant... sans succès.Chaque jour, Sonia cherche des solutions pour tenter de ne plus être tributaire des transporteurs. "Je sais qu'il y a d'autres parents qui sont dans la même galère que moi, j'ai tenté de nous rassembler, mais il y a toujours le soucis des distances entre les établissements. J'ai été voir du côté des ambulances, mais elles ne sont pas disponibles pour le transport scolaire. J'ai réussi à avoir un accord avec un autre société d'ambulance, mais pas pour un seul enfant. Du coup, j'ai du revenir dans le giron de la MDPH""On m'a appelé deux fois pour me dire que mon fils était une nouvelle fois seul dans les abords du lycée."Cette situation est d'autant plus frustrante que Sonia n'a pas de véhicule personnel.Elle a envisagé d'accepter avant de constater que la proposition ne menait à rien. Mais comment comprendre ce problème de rentabilité, quand, pour ce type de mission, les ambulances sont payées plus cher ?Outre l'inquiétude et le stress que cette situation génère chez Sonia et son fils. Il y a une vraie question de responsabilité qui se pose."S'il se fait agresser ou pire qu'il a une crise et qu'il lui arrive quelque chose, rien ne me rendra mon enfant."Jamais tranquille, Sonia est nostalgique de l'époque du temps partagé à l'IME qui permettait à son fils plus d'autonomie. "Il pouvait prendre le bus et je n'avais que deux kilomètres à faire pour aller le chercher" se souvient-elle. A cette époque, elle travaillait encore. Aujourd'hui, Sonia est sur le sentier de guerre.Une chose est sûre, elle n'est pas le seul parent à souffrir de cette situation.Les responsables pédagogiques ont contacté la police et la gendarmerie qui ont refusé de prendre l'enfant en charge. C'est un enseignant qui a été appelé pour déposer l'élève au domicile de sa famille.*Les noms ont été changés.