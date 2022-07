Amélioration de l'habitat : un nouveau dispositif d'aide régionale

Pour faire face à l'habitat indigne qui illustre la précarité d'une partie de la population, un programme régional destiné à l'amélioration du logement existe depuis plusieurs années. Son renforcement et l'augmentation de la participation financière permet d'améliorer certaine situation. Mais le chemin est encore long pour faire face à un problème auquel l'institution régional entend mobiliser les ressources nécessaires.

Alex Robin et Olivier Duflo avec Barbara Pelmard •

La misère galopante et la précarité persistante touchent de nombreux foyers Guadeloupéens. Une situation qu’illustre bien la mauvaise qualité de nombreux logements de l’archipel. Selon l’ Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), l’habitat insalubre est largement supérieur à la moyenne nationale en Guadeloupe. Il est donc plus que nécessaire de réparer voir d’améliorer les conditions de vies des personnes concernées.

Sylvie Dagonia, présidente de la commission logement à la Région

©Guadeloupe

La région a accentué son action en faveur de ce public. Ces dernières années, elle a revalorisé le montant destiné à ce chapitre de l’habitat. 1014 familles Guadeloupéennes ont pu avoir accès à l’aide mobilisée par l’institution.

Ary Chalus, président de la Région Guadeloupe

©Guadeloupe

Sylvie Dagonia, présidente de la commission logement à la Région

©Guadeloupe

Comme Mylène, prochainement 382 attributaires supplémentaires rejoindront la liste des bénéficiaires de l’investissement régional. Ici c’est la toiture qui faisait défaut. Elle a été entièrement refaite, à la grande satisfaction de l’usager.

Mylène Dubrouillon, bénéficiaire du dispositif

©Guadeloupe

La cuisine a également bénéficié d’un lifting bien mérité. Sous son toit sécurisé, la résidente de Jabrun a retrouvé la sérénité d’une petite vie tranquille.