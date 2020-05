An nou palé tibwen kréyòl èvè "Tap Zip" !

Chaque jour, dans le module "Tap Zip, dé ti mo kréyòl", des expressions ou onomatopées créoles nous seront expliquées par des experts de notre langue, sur Guadeloupe La 1ère.

Tap Zip : pou nou mèt lang an nou douvan !

Ka "Tap Zip" ké sanm ?

A midi, sur les pages Facebook, Youtube, Instagram et twitter de Guadeloupe La 1ère ;

Et à 18h55 en télévision, sur Guadeloupe La 1ère.

Les experts qui débutent l'aventure avec nous

Moïse "Benzo" BENJAMIN

Edgard FERUS

Claude DANICAN

Ronald "Wonal" BAPTISTA

Le module vidéo «» explique le sens et l’origine d’une expression créole, ou d’une onomatopée. Nous verrons aussi dans quel contexte chacune est utilisée.Le fait est que le créole est une langue très imagée. Peu de mots, voire un simple son, suffisent souvent à en dire long.Nous suivrons, donc, les indications de spécialistes du « parler guadeloupéen », pour mieux nous immerger dans la culture locale.» se veut un programme court et fun.Un cours ? Awa ! Une passerelle, pour petits et grands !Pou zot ni on lidé asi pwogram lasa, mi ! Gadé on ti sanblé a pliziè niméro :A voir, chaque jour, du lundi au vendredi, à compter de ce lundi 4 mai 2020 :Le lancement de «» se fait avec la complicité de quatre spécialistes de la langue créole (onlo dòt ké vinn jwenn nou apré) :Bien que retraité de l'Education nationale, Benzo est un hyperactif ! Conteur, comédien, homme des médias, auteur de dizaines d'ouvrages pédagogiques et de contes créoles, il est aussi un personnage incontournables des festivités traditionnelles (chanté nwèl, carnaval..) en tant que chanteur et musicien (saxophoniste) au sein de son groupe Kasika, de Capesterre-Belle-Eau. Plusieurs de ses précieuses productions vidéo, sur la langue créole, sont disponibles sont les réseaux sociaux. A visionner absolument !Suivre Benzo : Facebook Pou jwenn Edga, fo nou monté pa koté Senpòl/Sentann !Edgar FERUS multiplie lui aussi les casquettes : conteur, auteur, compositeur et éducateur spécialisé. Il est connu pour être un acteur engagé dans la préservation du patrimoine. Co-fondateur de l'association KONTAKAZ, il accueille tous les publics, dans son Bik, un espace où sont joués foules de créations, spectacles vivants, contes interactifs, attractifs et ludiques. Edgard a même fait du conte créole un outil thérapeutique.Suivre Edgard : Facebook Le poète Claude DANICAN s'est spécialisé avec brio dans les mots d'amour, bien loin des interviews acerbes d'hommes et de femmes politiques, sur les ondes de Guadeloupe La 1ère, où il officie comme journaliste. Ses textes envoutants sont bien servis par sa voix grave et la musicalité qu'il tire de la langue de Guadeloupe. Claude, accompagné de musiciens de talent, a réalisé trois albums, qui ne laissent pas indifférentes celles qui les écoutent.Suivre Claude : Facebook - clip officiel de " Kwè mwen ", extrait du 3ème album de Claude DANICAN.Misyé lasa sé kréyòl i enmé palé atoumoman. Alòs, annou présantéy an kréyòl !I fèt é grandi adan kilti la. I sé pitit a pitit a on vayan fanm Zabitan : Médélice "Médé" BAPTISTA, potomitan a kilti annou é gran chantèz bélè.Jòdijou, èvè fos é lanmou ay, Wonal ka pòté mannèv pou moun ka éséyé rantré an lawonn a maké kréyòl pé touvé kont a yo adan latilyé i ka owganizé. I sé osi on mètlékòl an kolèj Bayif.Un grand merci à ses fervents défenseurs de la langue créole, pour leur sens du partage.