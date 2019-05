L'apothéose des commémorations du mois de mai à Morne-à-l'Eau

EDDY GOLABKAN

Pour refermer le mois de toutes les commémorations, la commune de Morne-à-l'eau qui s'était faite un devoir de l'ouvrir, a organisé ce jeudu une journée toute aussi originale qu'expérimentale pour le refermer : ''FÔLI'' est un évènement artistique en pleine nature, consacré à la mémoire, au futur et à l'environnement. Il s'agit de célébrer le rythme, le mouvement constant et surtout, de cloturer le mois des commémorations en beauté.Cette journée de créativité, d'initiation à l'art, et d'échange aura aussi été un grand cercle d'expression, artistiques pour tous.